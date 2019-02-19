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Son dakika… Mısır’da intihar saldırısı! İki ölü iki yaralı

Mısır'ın Başkenti Kahire'deki El-Ezher Camisi yakınında düzenlenen intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

00:14 -
Haberler Dünya
Son dakika… Mısır’da intihar saldırısı! İki ölü iki yaralı

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 15 Şubat'ta Giza'da el yapımı bomba ile düzenlenen saldırının faillerinin bulunması için gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde polis tarafından takip edilen kişinin, El-Ezher Camisi yakınlarında üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği, saldırıda iki güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, ikisinin yaralandığı belirtildi.

AA

Kahire'nin Giza bölgesinde cuma günü el yapımı bombayla saldırı düzenlenmişti. AA

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Son güncelleme: android-time 01:26 19.02.2019
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