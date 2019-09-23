Son dakika… Mısır’dan haberler kötü: Sayı 300’ü aştı

Kahire merkezli Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, cuma günkü gösterilerden bu yana 356 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Mısırlı avukat ve insan hakları aktivisti Halid Ali de sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının 300 olduğunu, ancak isimlerin henüz netleşmediğini ifade etti.

Ulusal güvenlik meseleleriyle ilgilenen Yüksek Devlet Güvenlik Savcılığı’nın, gözaltına alınanları sorgulamaya başladığı aktarılan açıklamada, gözaltındakilerin arasında öğrenciler, gazeteciler, aktivistler ve avukat Mahinur el-Masri’nin de bulunduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Mısır resmi makamlarından ya da yargı kaynaklarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

MISIR’DA NELER OLUYOR?

İspanya'da yaşayan Mısırlı müteahhit Muhammed Ali’nin iki hafta önce sosyal medya üzerinden yayımlamaya başladığı videolar, kısa sürede yayılmış ve söyledikleri Mısır sokaklarında karşılık bulmuştu.

Yönetimle uzun süre çalıştığını ve ülkede son yıllarda yapılan yolsuzlukları bildiğini anlatan Ali’nin, özellikle Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi hedef alması ve suçlaması dikkat çekmişti.

Takipçi sayısı kısa sürede hızla artan Ali, geçen pazartesi sosyal medya üzerinden “Sisi bu kadar yeter” adıyla bir hashtag açmıştı.

Kısa sürede 1 milyona ulaşan hashtagın kapatılması üzerine Ali, cuma günü Mısır’ın Ehli ve Zemalik futbol takımları arasında oynanan süper kupa maçının ardından eylem yapma çağrısında bulunmuştu.