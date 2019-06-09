Son dakika… Moldova Cumhurbaşkanı azledildi

2016’dan beri ülkenin 5. Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Igor Dodon’un görevinden azledildiği açıklandı. Moldova mahkemesi Cumhurbaşkanı Dodon’u görevinden aldı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada Dodon’un yerine geçici cumhurbaşkanı olarak Pavel Filip atandı.

Rusya destekli Sosyalist Parti ile Avrupa Birliği yanlısı ACUM blok ile oluşturulacak yeni hükümetin meşru olmayacağını duyuran Filip’in partisi Moldova Demokrat Partisi yasal başvuruda bulunmuştu. Sosyalist Parti’nin eski genel başkanı olan Dodon, yeni hükümet kurulmasına destek vermişti.

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