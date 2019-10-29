Son dakika… Muhalefet erken seçim dedi

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci devam ederken kritik bir açıklama geldi… Ana muhalefette bulunan İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, Başbakan Boris Johnson hükümetinin erken seçim teklifine desteğini açıkladı.

Bugün gölge kabinesinin üyeleriyle bir araya gelen Corbyn, “AB’nin Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle erken seçim için anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu” dedi. Corbyn böylelikle Noel tatili öncesinde Aralık ayı içerisinde seçime gidilmesinin önünü açtı.

Hükümet, seçim için 12 Aralık’ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor. Euronews’ün haberinde muhalefet partilerinin tarihi erkene çekme gerekçeleri arasında hükümete AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirme girişimi için zaman bırakmamak ve Noel nedeniyle evlerine dönecek üniversite öğrencilerinin henüz okullarındayken oy kullanmalarını sağlamak yer alıyor.

Erken seçim yasa tasarısının bu akşam Avam Kamarasında oylanması öngörülüyor.