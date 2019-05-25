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Son dakika… Mütevazı bir öğle yemeğine 5 bin 697 lira hesap!

Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda bir restoran, fahiş fiyatları nedeniyle TripAdvisor sitesinde eleştiri tahtasına kondu. ABD'li turist Francisco Tajeda, restoranda yediği yemek için gelen hesap karşısında afallayınca, adisyonu paylaşma kararı aldı.

Sozcu.com.tr
13:52 -
Haberler Dünya
Son dakika… Mütevazı bir öğle yemeğine 5 bin 697 lira hesap!

İngiliz The Daily Mail gazetesinin haberine göre; asker olduğu belirtilen Tajeda, küçük bir arkadaş grubuyla yediği mütevazı öğle yemeği için tam olarak 836 Euro (5 bin 697 Türk lirası) ödedi. 38 yaşındaki turist, TripAdvisor’a garsonların kendilerine fiyatların yazılı olduğu bir menü vermediğini aktardı.

Tajeda ve arkadaşları, altı tabak kalamara 591 Euro, altı bira için 150 ve üç adet tavuklu Sezar salataya 59,40, iki şişe su için 17,80 ve bir bardak domates suyuna da 18 Euro ödedi.

Francisco, hesabı zoraki ödediğini anlatırken, Mikonos’ta yaşayan Yunanların kendisine “turist dolandırıcılarının kurbanı olduklarını ve polise ihbarda bulunmaları gerektiğini söylediğini” belirtti.

Restoran yetkilileri ise pişkince fiyat politikalarını savunarak, “Paranız yetmiyorsa, herhangi tatsızlıktan sakınmak için daha ucuz şeyler tercih edin” açıklaması yaptı.

Söz konusu restoranda ödenen fahiş hesaplara ait birçok adisyon TripAdvisor’da yayınlandı.

Son güncelleme: android-time 14:12 25.05.2019
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