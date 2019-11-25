Son dakika… Müzeden bu sabah yaklaşık 6.5 milyar liralık eser çalındı

Dresden Polis Sözcüsü Thomas Geithner, kıymetli taşlardan oluşan 3 binden fazla altın gümüş ve tarihi eserin sergilendiği koleksiyonun hırsızların hedefi olduğunu duyurdu.

Müzeye ev sahipliği yapan şatoya pencereden girildiğini tespit eden polis, hırsızların devlet sanat koleksiyonlarından yalnızca mücevherleri çaldığını, vazo veya resim gibi büyük nesneler almadıklarını dile duyurdu.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, olayın polis tarafından duyulmasının ardından olay yerine gelerek bilgi aldı.

Başbakan Kretschmer ve Sanat Bakanı Eva-Maria Stange, soygununun kapsamı hakkında bir fikir edinmek için incelemelerde bulundu.

Polis, şatonun güç kaynağının kesilmesine rağmen güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu ve elde edilen görüntülerden yola çıkılarak hırsızların yakalanması için ülke genelinde güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı.