Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Müzeden bu sabah yaklaşık 6.5 milyar liralık eser çalındı

Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Grünes Gewölbe Müzesi'nin bu sabah saatlerinde hırsızların hedefi olduğu açıklandı. Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu müzeden 1 milyar Euro (yaklaşık 6 milyar 320 bin lira) değerinde eser çalındığı bildiriliyor.

Sozcu.com.tr
14:27 -
Haberler Dünya
Son dakika… Müzeden bu sabah yaklaşık 6.5 milyar liralık eser çalındı

Dresden Polis Sözcüsü Thomas Geithner, kıymetli taşlardan oluşan 3 binden fazla altın gümüş ve tarihi eserin sergilendiği koleksiyonun hırsızların hedefi olduğunu duyurdu.

Müzeye ev sahipliği yapan şatoya pencereden girildiğini tespit eden polis, hırsızların devlet sanat koleksiyonlarından yalnızca mücevherleri çaldığını, vazo veya resim gibi büyük nesneler almadıklarını dile duyurdu.

FOTO: REUTERS

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, olayın polis tarafından duyulmasının ardından olay yerine gelerek bilgi aldı.

Başbakan Kretschmer ve Sanat Bakanı Eva-Maria Stange, soygununun kapsamı hakkında bir fikir edinmek için incelemelerde bulundu.

Polis, şatonun güç kaynağının kesilmesine rağmen güvenlik kamerasının kayıtta olduğunu ve elde edilen görüntülerden yola çıkılarak hırsızların yakalanması için ülke genelinde güvenlik güçlerinin bilgilendirildiğini açıkladı.

FOTO: REUTERS

Almanya Altın Avrupa Başbakan Euro Polis Sanat son dakika
Son güncelleme: 14:34 25.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more