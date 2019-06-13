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Son dakika… NASA’dan itiraf: Bu girdabın sebebini biz de bilmiyoruz

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı NASA, Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter üzerinde çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Yetkililer, bir girdabın görüldüğü fotoğraf hakkında, "Oradaki siyah nokta ne? Kimse emin değil" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
14:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… NASA’dan itiraf: Bu girdabın sebebini biz de bilmiyoruz

Astronomi ve uzay bilimi konusunda dünyanın sayılı kuruluşlarından biri olan NASA, herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. NASA, önceki gün sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan ve Güneş’e en yakın 5’inci gezegen olan Jüpiter’de çekilen fotoğraf üzerinde siyah bir girdap görülüyor.

Paylaşılan görüntü hakkında NASA’dan şaşırtan bir açıklama geldi. Yetkililer, “Jüpiter üzerindeki siyah nokta nedir? Kimse emin değil. Jüpiter etrafındaki son temaslarımızda robotik uzay mekiği siyah bir bulut keşfetti. Etraftaki bulutlar bir girdabın oluştuğunu gösteriyor. Ama bu konuda net bir açıklama yapmak mümkün değil” ifadesini kullandı.

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Yetkililer görüntünün 29 Mayıs’ta çekildiğini açıkladı. Juno isimli mekiğin Jüpiter’in 15.000 kilometre üzerinde geçerken görüntüyü çektiği belirtildi.

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