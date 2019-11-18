Son dakika… NASA’dan korkutan uyarı: Dev meteor için tarih verdiler

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi’nin bugün yaptığı açıklama, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı… NASA tarafından yapılan açıklamada Dünya’nın yörüngesinde keşfedilen JF1 isimli bir gök taşının gezegene yaklaştığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Eğer bir gök taşı Güneş’in 1.3 astronomik birim uzağından geçiyorsa buna ‘Dünya’ya yakın obje’ deriz. JF1 de bu kategoridedir” ifadesi kullanıldı. Yetkililer gök taşının çapının 130 metre olduğunu söylerken, bunun Mısır’daki meşhur Gize Piramitleri ile aynı ölçüde olduğunu aktardı.

Sentry ismi verilen özel bir takip sistemi sayesinde göktaşının keşfedildiğini açıklayan yetkililer gök taşının 2022 yılında Dünya’ya çarpabileceğini söyledi.

Gök taşının Dünya’ya çarpması durumunda 230 kilotonluk dinamitin patlamasıyla eş değer bir zarar vereceği belirtildi. Yetkililer 1945’te ABD’nin Hiroşima’ya attığı atom bombasının gücünün 15 kiloton olduğunu söyledi.