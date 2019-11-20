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Son dakika… NATO toplantısında sürpriz görüşme!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo NATO toplantısı için gittikleri Brüksel'de bir araya geldi.

17:39 -
Haberler Dünya

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki heyetle birlikte ABD’ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu meslektaşı Mike Pompeo ile Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO toplantısında görüştü.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 17:45 20.11.2019
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