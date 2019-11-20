Son dakika… NATO toplantısında sürpriz görüşme!

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın başkanlığındaki heyetle birlikte ABD&#8217;ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu meslektaşı Mike Pompeo ile Belçika&#8217;nın başkenti Brüksel&#8217;deki NATO toplantısında görüştü.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-nato-toplantisinda-surpriz-gorusme-5462790","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-nato-toplantisinda-surpriz-gorusme-5462790","pageType":"yazi","pageIdentifier":5462790,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"dunya","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5462790,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/son-dakika-nato-toplantisinda-surpriz-gorusme-5462790/","headline":"Son dakika&#8230; NATO toplantu0131su0131nda su00fcrpriz gu00f6ru00fcu015fme!","articleBody":"","articleSection":"dunya","keywords":"["ABD","Bel\\u00e7ika","Cumhurba\\u015fkan\\u0131","D\\u0131\\u015fi\\u015fleri Bakan\\u0131","mevl\\u00fct \\u00e7avu\\u015fo\\u011flu","NATO","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1574260795,"datePublished":1574260795,"dateModified":1574261148,"info":"{"seo_news":"false"}"});