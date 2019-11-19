Son dakika… NATO’dan kritik açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil edeceği bir günlük toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri bakanlarının 3-4 Aralık’ta Londra’da gerçekleşecek NATO Liderler Toplantısı’na ilişkin son hazırlıkları tamamlayacağını aktaran Stoltenberg, “Transatlantik ilişkilerin sorgulandığı dönemde, liderler toplantısının zamanlaması önemli. Müttefikler arasında ticaret, iklim, İran nükleer anlaşması ve Suriye’nin kuzeydoğusu gibi farklı konularda görüş ayrılıkları bulunuyor. Ancak yeni olmayan bu farklılıklara rağmen, NATO 70 yıldır güçlenmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın NATO çerçevesinde hiç yapmadığı kadar iş birliği yaptığına dikkati çekti. Dışişleri bakanlarının külfet paylaşımını da ele alacağını kaydeden Stoltenberg, müttefiklerin son 5 yıldır savunma harcamalarında artışa giderek savunmaya ilave 100 milyar dolar katkı sağladığını vurguladı.

“NATO KENDİNİ UYARLIYOR”

Stoltenberg, NATO’nun yeni güvenlik sınamalarına karşı kendini uyarladığını belirterek, “Yarın önemli bir adım olarak bakanların uzayı, kara, hava, deniz ve siberin yanı sıra yeni harekat alanı olarak kabul etmesini bekliyorum” duyurusunu yaptı.

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Uzayın hem sivil hem de askeri alanda büyük önem taşıdığına dikkati çeken Stoltenberg, “Uzayın yeni hareket alanı olarak kabul edilmesi, NATO’nun her alanda savunma ve caydırıcılığını güçlendirme konusunda kararlı olduğuna ilişkin açık bir mesaj veriyor” değerlendirmesinde bulundu. Stoltenberg, NATO’nun “uzayı silahlandırmayacağının” altını çizerek, bu adımın ittifakın operasyon ve misyonlarına katkı sağlayacağını söyledi.

NATO dışişleri bakanlarının aynı zamanda terörle mücadeleyi de görüşeceği bilgisini paylaşan Stoltenberg, bu çerçevede Afganistan ve İran’da süren eğitim misyonlarının IŞİD ve diğer terör örgütlerinin tekrar ortaya çıkmasını engelleme açısından önem taşıdığını belirtti. Stoltenberg, hibrit tehditlerin de gündemde olacağını, müttefiklerin özellikle telekomünikasyon alanında altyapılarını geliştirmeye devam ettiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN MEŞRU GÜVENLİK KAYGISI VAR”

Stoltenberg, soru-cevap bölümünde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşmiştir.” şeklindeki açıklamasına tepki olarak “Gelecek hafta Paris’e gidip Macron’la görüşeceğim. Temel mesajım ise şu; NATO uyum sağlıyor, NATO çevik ve tehditlere cevap vermeye devam ediyor” açıklamasında bulundu. Avrupa’nın savunma alanında daha fazla adım atması gerektiğini

belirten Stoltenberg, “Ancak bu NATO’ya alternatif olmamalıdır. Avrupa’nın birliği transatlantik birlik olmadan gerçekleşemez” dedi.

Stoltenberg, Suriye’nin kuzeydoğusunda şiddetin azalmasının önemli bir adım olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirterek, bölgedeki güvenlik durumunun hala kırılgan ve karmaşık olduğunu söyledi. Müttefikler arasında Suriye’nin kuzeydoğusuna ilişkin görüş farklılıkları bulunduğunu ifade eden ve konunun dışişleri bakanları toplantısında da gündeme geleceğini söyleyen Stoltenberg, “Ancak hemfikir olduğumuz bir konu var. Türkiye, en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan müttefik olarak çok sayıda terör saldırısına maruz kaldı. Bu nedenle Türkiye’nin meşru güvenlik kaygıları var” vurgusunu yaptı.