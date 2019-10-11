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Son dakika… Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Dünya'nın merakla beklediği Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi. Norveç Nobel Komitesi, 2019 yılı Nobel Barış Ödülü'nü Başbakan Ahmed'e komşusu Eritre ile olan gerilimi sona erdirmek için yaptığı hamleler dolayısıyla verdiklerini duyurdu.

12:01 -
Haberler Dünya
Son dakika… Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Merakla beklene Nobel Barış Ödülü sahibini buldu… Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 1998-2000 yılları arasında savaşan Etiyopya ile Eritre ilişkisini Temmuz 2018’de tekrar normale döndürmek için yaptığı çalışmalar dolayısıyla Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu.

Eritre Cumhurbaşkanı Afwerki, Etiyopya Başbakanı Ahmed’den sembolik anahtarı alırken. Anahtar, Addis Ababa’daki Eritre Büyükelçiliği’nin tekrar açılması dolayısıyla verilmişti.

Yıllardır gerilimin yüksek olduğu iki ülke arasında geçen yıldan beri bir dizi görüşme trafiği yaşanmış ve iki ülke arasında ilişkiler normalleşmişti. 10 Aralık’ta Oslo’da ödülü alacak Ahmed’e ayrıca 900.000 dolar para ödülü de verilecek.

Norveç Nobel Komitesi, “Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali bu yılın Nobel Barış Ödülü’nün sahibi oldu. Kendisi barış sağlama ve uluslararası ortaklık için çabaları ve komşu ülkesi Eritre ile sınırda yaşanan gerilimi çözmek için yaptığı katkılar dolayısıyla bu ödüle layık görülmüştür” açıklamasını yaptı.

Detaylar geliyor…

Başbakan Dünya Eritre Etiyopya Nobel Norveç son dakika tweet Twitter
Son güncelleme: 12:13 11.10.2019
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