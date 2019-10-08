Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanına değer görüldü

İnsanlığa hizmet edenleri ödüllendirmek amacıyla 1901’den beri İsveçli bilim insanı Alfred Nobel adına verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buluyor.

7 Ekim’de Nobel Tıp Ödülü ile başlayan törenler fizik alanında ödüle layık görülen bilim insanının (ya da insanlarının) açıklanmasıyla devam ediyor.

Ödüller, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından kişilere veya kuruluşlara tıp, fizik, kimya, edebiyat ve barış alanlarındaki olağanüstü başarılarından dolayı veriliyor.

2019 Nobel Tıp Ödülü bilim insanları William G Kaelin, Sir Peter Ratcliffe ve Gregg L Semenza’ya verildi.

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Nobel Komitesi’nden (İsveç Akademisi) yapılan açıklamada ödülün bilim insanlarına hücrelerin oksijenin uygunluğunu nasıl hissettiğini ve hücrelerin oksijenin uygunluğuna nasıl adapte olduğunu açıklayan çalışmaları sebebi ile verildiği belirtildi.

Vücudumuzdaki hücreler aldığımız besinleri oksijeni kullanarak enerji haline getiriyor. Nobeli alan üç bilim insanının çalışmaları oksijen oranı düştüğünde hücrelerin buna nasıl adapte olduğunu açıklıyor. (Euronews)