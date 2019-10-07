Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Nobel Komitesi’nden (İsveç Akademisi) yapılan açıklamada ödülün bilim insanlarına hücrelerin oksijenin uygunluğunu nasıl hissettiğini ve hücrelerin oksijenin uygunluğuna nasıl adapte olduğunu açıklayan çalışmaları sebebi ile verildiği belirtildi.

Vücudumuzdaki hücreler aldığımız besinleri oksijeni kullanarak enerji haline getiriyor. Nobeli alan üç bilim insanının çalışmaları oksijen oranı düştüğünde hücrelerin buna nasıl adapte olduğunu açıklıyor.

İsveç Akademisi açıklamasında, “Bu yılın Nobel Ödülü’nü alan bilim insanlarının ufuk açıcı keşifleri, hayatın olmazsa olmaz uyarlanabilir süreçlerinden birisinin mekanizmasını açığa çıkardı” ifadesi yer aldı.

Euronews’ün haberine göre; Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan William Kaelin ve Gregg Semenza ABD vatandaşıyken, Peter Ratcliffe İngiltere doğumlu bir bilim insanı.