New York Times Erdoğan’ın toplantısını okurlarına böyle duyurdu

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi Erdoğan’ın uluslararası gazetecilerle nadir yaptığı görüşmenin zamanlamasına dikkat çekti.

Erdoğan’ın bir Amerikan gazetesine en son 2012’de röportaj verdiğinin hatırlatıldığı haberde, “Erdoğan gazetecilerle tekrar edilen kritik İstanbul belediye başkanlığı seçimlerinden birkaç gün önce görüştü” ifadesi yer aldı.

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NYT gazetesi okurlarına AKP’nin adayı Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimlerini kaybettiğini, kamuoyu yoklamalarının pazar günü tekrar edilecek seçimlerde bir kez daha kaybedeceğini gösterdiğini hatırlattı.

‘DEVLET ADAMI TUTUMU SERGİLEDİ’

New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anket sonuçlarını reddettiği ve pazar günü muhalefet kazansa bile sonuçları kabul edeceği yönündeki açıklamasını öne çıkarırken, toplantıda daha çok dış politikayla ilgili göründüğünü ve seçim tartışmak yerine G-20 Zirvesi öncesi devlet adamı tutumu sergilediğini yazdı.

Basın bilgilendirme toplantısı sırasında Erdoğan’ın İstanbul seçimleri için partisinin adayı Binali Yıldırım’ı üstüne basa basa onayladığını belirten NYT, muhalefetin adayı Ekrem İmamoğlu’nun ise belediyenin gereksiz ve aşırı harcamalarına yönelik eleştirilerini ise reddettiğini aktardı.

NYT’ın kapsamlı haberinde İstanbul’un kaybının Haliç’teki işçi sınıfı semtinde büyüyen Erdoğan için şahsi bir darbe olacağı belirtilirken, İstanbul’un Erdoğan’ın hem ana üssü hem de siyasi güç ve prestijinin merkezi olduğuna vurgu yapıldı.

Carlotta Gall imzalı haberde, İstanbul’un kaybının, belediye ihalelerinden kâr sağlayan destekçilerinden gelen finansal kaynaklar kadar siyasi olarak da yıkıcı bir kayıp olacağı yorumunda bulunuldu.