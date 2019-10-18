Son dakika… NYT’tan bomba Türkiye analizi: Anlaşma Türkiye için birçok açıdan…

Türkiye ile ABD arasında dün varılan anlaşma kapsamında Türkiye güney sınırını terör unsurlarından temizlemek için 9 Ekim’de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na ara verecek. Buna karşılık ise terör örgütü PKK uzantısı YPG güçleri Barış Pınarı Harekâtı’yla terörden arındırılması hedeflenen bölgeden çekilecek. Ancak Türk ordusu askerlerini Suriye’den çekmeyecek.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, “Türkiye savaşı durdurmayı kabul etti, fakat güçlerini kuzeydoğu Suriye’den çekmeyecek” başlıklı kapsamlı haberinde anlaşmanın detaylarını irdeledi.

NYT haberinde, “Fakat anlaşma, birçok açıdan Türkiye için zafer. Türkiye’ye istediğinin birçoğunu verdi ve Trump’ın ekonomik yaptırımlarını engelledi” ifadeleri yer aldı.