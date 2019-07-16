Son dakika… O algı yerle bir oldu: Erotik imajlar karşısında kadınlar da…

Alman Max Planck Biyolojik Sibernetik Enstitüsü araştırmacıları, erotik fotoğraf ve kısa film gösterilen yüzlerce insanı kapsayan beyin MR’larını masaya yatırdı.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin resmi dergisi PNAS’ta yayımlanan çalışmaya göre; beyin taramaları erkeklerin ve kadınların çıplaklığa farklı tepki vermediğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABER Kadın mı erkek mi daha çok seks yapmak istiyor? İşte yanıtı

Çalışmaya öncülük eden Dr. Hamid Noori, “61 fonksiyonel MR çalışmasının denekleri olan sağlıklı 1850 bireyden elde edilen veriyi kullandık. Tüm bu verileri entegre ederek, insanın beyninin görsel cinsel uyarıcılara her iki cinste de aynı bölgeleri aktive ederek tepki verdiğini gösteriyoruz” dedi.

2001 ile 2019 arasında gerçekleştirilen bir dizi çalışmada, MR’a sokulan insanlara çıplak fotoğraflar gösterildi.

Eski çalışmalar, yıllar içinde erkeklerin erotik fotoğraf ya da görüntülere ilgisinin azaldığını belirtiyordu. Bu durum kadınlar için her zaman aynı değildi.

Fakat son bulgular, erkeklerin ve kadınların çıplaklığa tam olarak aynı şekilde “işlemden geçirdiğini” gösteriyor.