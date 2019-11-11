Son dakika… O ülkede tansiyon düşmüyor: Ordu müdahale etti, başkan istifa etti

Ülkenin ilk “yerli” başkanı olan Morales, televizyondan halka hitap ederek, “ülkenin hayrı” için görevi bıraktığını açıkladı.

Ancak Morales “darbe yapmakla” suçladığı rakiplerini eleştirmekten geri durmadı: “Karanlık güçler demokrasiyi tahrip etti.”

Morales'i istifaya davet eden Genelkurmay Başkanı Kaliman, bildiride şu ifadelere yer vermişti:

“Ülkede artan çatışmalar karşısında halkın güvenliğini sağlamak, hayat hakkını güvence altına almak adına şiddetin durulmasına müsaade etmesi, Bolivya'nın iyiliği ve istikrarın korunması için Devlet Başkanı Evo Morales'e istifa etmesini öneriyoruz. Halka ve gösteri düzenleyen kesimlere de kardeşler arasındaki anlaşmazlığın kan dökülmesine ve ailelerimizin üzülmesine neden olmaması için şiddet olaylarına son vermelerini talep ediyoruz.”

TUTUKLAMA EMRİ YOK

Morales, ilerleyen saatlerde Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda, polisin hakkında “yasa dışı” tutuklama emri çıkardığını ve şiddet yanlısı grupların evine saldırdığını duyurdu.

Ancak Bolivya polisi, Morales hakkında tutuklama kararı çıkarılmadığını açıkladı.

Morales’in istifa kararının ardından ülkenin idari şehri olan La Paz’da halk sokaklara çıktı. Bu arada Morales’in yardımcısı Alvaro Garcia Linera da istifasını açıkladı.

Morales, Bolivya’da birçokları için demokrasi karşı bir lider. Ancak bilhassa yoksullar için milyonların sesini duyuran bir başkan.

Latin Amerika’da solun 21’inci yüzyıldaki yükselişini tanımlamak için kullanılan “pembe dalga”nın hayatta kalan son temsilcilerinden biri olan Morales’in görevden ayrılışı, Meksika ve Arjantin’de sol eğilimli liderlerin iktidara geldiği bir süreçte dikkat çeken bir gelişme oldu.

‘DARBE’ OLARAK NİTELENDİRDİLER

Evo Morales’in Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Arjantin’de Cumhurbaşkanı seçilen Alberto Fernandez gibi Güney Amerikalı müttefikleri, yaşanan gelişmeleri “darbe” olarak nitelendirdi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, istediği takdirde Morales’e sığınma hakkı vereceklerini açıkladı.

Maduro ise televizyonda yayınlanan konuşmasında, “Kardeşimiz Evo Morales’le ilgilenmek zorundayız. Dayanışmayla onu korumak için gece nöbeti ilan etmeliyiz” dedi.

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega da “darbe” olarak nitelendirdiği gelişmeleri şiddetle kınadı.