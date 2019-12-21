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Son dakika… Okyanusta Türk gemisinde dehşet

Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı "İnce Karadeniz" adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybederken, iki mürettebat da yaralandı.

Sozcu.com.tr
10:16 -
Haberler Dünya
Son dakika… Okyanusta Türk gemisinde dehşet

‘İnce Karadeniz’ gemisi Endonezya'nın Semerang Limanı’ndan yükünü aldıktan sonra okyanusa açıldı.

DHA’nın haberine göre; Kaptan Bora Ekşi, gemide makine yağcısı olarak görev yapan Ergin A.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaptanı kamarasının girişinde boğazından bıçaklayan saldırgan, diğer mürettebatın çabasıyla etkisiz hale getirildi.

Ergin A. kendisine müdahale eden iki mürettebatı da bıçaklarken, 42 yaşındaki kaptan Bora Keşi gemide hayatını kaybetti.

Ergin A. mürettebat tarafından bağlanırken, geminin rotasını adli işlemler için Sri Lanka’ya çevirdiği öğrenildi.

Kaptan Bora Ekşi’nin evli ve bir erkek çocuğu babası olduğu öğrenildi.

FOTO: DHA

son dakika
Son güncelleme: 10:30 21.12.2019
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