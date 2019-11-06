Ve olay cüce konuştu

Perşembe gecesi yayınlanacak programın tanıtımında Barnett, 16 yaşında olduğunu ve kendisini terk ederek Kanada’ya gittikleri için haklarında dava açılan çiftin iddia ettiği gibi zihinsel bir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

Nadir görülen bir cücelik hastalığı nedeniyle Natalia Barnett’in yaşı belirlenemiyor. Ukrayna’da doğan Barnett’in 2010’da evlat edinildiğinde yaşının 6 ile 8 arasında olduğu tahmin ediliyordu.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Michael ve Kristine Barnett çiftine eylül ayında Natalia Barnett’i üç yıl boyunca bir dairede tek başına bıraktığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

2012’de mahkemede Natalia Barnett’in yaşını kemik ölçümü raporlarıyla 8’den 22’ye çıkaran çift kefaletle serbest bırakıldı. Dava gelecek yıl görülmeye başlanacak.

DEHŞET VERİCİ SUÇLAMALAR

Kristine Barnett, Natalia Barnett’in kendisini elektrikli çite itmeye çalıştığını, kahvelerine çamaşır suyu koyduğunu, gece uykuda kendisini ve kocasını bıçaklama girişiminde bulunduğunu ve cama kanla yazı yazdığını öne sürmüştü.

Natalia Barnett, programda kemik ölçümü yaptırdığını hatırlamadığın hiçı söyledi.

Bu arada, Natalia’nın biyolojik annesi olduğunu söyleyen Ukraynalı bir kadın, İngiltere’de yayımlanan Daily Mail gazetesine “16 yıl önce tek başına bakamadığım için bebekken Natalia’yı terk etmek zorunda kaldım” dedi.

Barnett çiftinin Kanada’ya gitmesinden sonra Natalia’yı evlat edinen yeni ailesi Natalia’nın bir çocuk olduğunu ve kendisine çocuk gibi davrandıklarını söyledi.