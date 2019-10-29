Son dakika… Olayların durulmadığı Lübnan’da çarpıcı iddia: Hariri istifa edecek

Başbakan Saad Hariri’nin liderliğindeki bloktan üst düzey bir resmi kaynak, Reuters’a yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını büyük ihtimalle bugün açıklayacağını belirtti.

Ülke genelinde yol kapatmanın yanı sıra yürüyüşler ve meydanlarda kitlesel gösteriler düzenleyen eylemciler, yönetimdeki tüm siyasi partileri yolsuzlukla suçlayan sloganlar atıyor.

Başbakan Hariri, ülkedeki gösteriler üzerine 21 Ekim’de ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bir reform paketini Bakanlar Kurulunun onayından geçirmeyi başarmıştı. Hariri, 2020 bütçesinin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekili maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığını açıklamıştı.

Meydanları dolduran protestocular ise hükümetin söz konusu reform paketine rağmen eylemlerine son vermeye yanaşmadı.