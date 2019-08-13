Son dakika… Öldüren hastalığa çare bulundu

İlaçlar virüsün ciddi bir salgın olduğu Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde bazı hastalar üzerinde denendi.

Araştırma, virüsün bulaştığı insanların yüzde 90’ından fazlasının, erken dönemde tedavi uygulandığı takdirde hayatta kaldığını ortaya koydu.

İlaçların Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki tüm Ebola hastalarının tedavisinde kullanılacağı açıklandı.

İlaçların denenmesine sponsor olan ABD Ulusalar Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, sonuçları “Ebola’ya karşı savaşta çok iyi bir haber” olarak nitelendirdi.

REGN-EB3 ve mAB114 olarak adlandırılan ilaçlar, Ebola virüsüne antikorlarla saldırıyor ve insan hücreleri üzerindeki etkisini sıfırlıyor.