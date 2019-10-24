Son dakika… Önce ABD şimdi Rusya… Terör örgütü elebaşına resmen sahip çıkıyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde tarihi olarak nitelendirilebilecek bir mutabakata imza atmasından saatler sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığında üst düzey askerlerden oluşan bir heyet, PKK bağlantılı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin liderlerinden Mazlum Kobani ile telekonferans yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un da katıldığı belirtildi.

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Açıklamada, “Bakan Şoygu’nun Mazlum Kobani ile 22 Ekim günü Soçi'de Rusya ve Türkiye liderlerinin vardığı anlaşma kapsamındaki Kürt tarafının uygulamalarını görüştüğü” belirtildi.

Türkiye’den Ferhat Abdi Şirin olarak bilinen terörist Kobani’nin ise, Rusya ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, “Kürt halkının güvenliğinin sağlanması ve savaşı sonlandırmaya yönelik adımların atılması” dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi.

Rus askeri polisinin ve Suriye askerlerinin birçok bölgeye konuşlandığını söyleyen Abdi, “Biz onlara her türlü yardım ve destek sağlıyoruz. Bu anlaşmayı geliştirmek için çaba gösteren herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.