Orgazm için sadece o yeterli değilmiş

Araştırmanın yazarlarından Indiana Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu öğretim üyelerinden Doçent Brian Dodge, “Çalışma sonuçları, herkes için evrensel seks hareketleri olduğuna yönelik yanlış fakat yaygın fikre meydan okuyor” dedi.

Araştırmacılar, cinsellik sırasında kadınların genital bölge dokunuşları, yer ve baskı konusunda farklı tercihleri olduğunu belirledi.

Yaşları 18 ila 94 arasında değişen 1000 kişi ile yapılan araştırma, kadınların sadece yüzde 18’inin seks sırasında yalnızca penetrasyonla orgazm olabildiğini ortaya koydu. Kadınların büyük kısmı ise klitoral uyarılma olmadan sonuca ulaşamıyor.

Kadınların yaklaşık yüzde 75’i ise klitoral uyarılmanın seks sırasında zirveye ulaşmak için ya gerekli olduğunu ya da orgazm sırasında kendilerini daha iyi hissettirdiğini söyledi.