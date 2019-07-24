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Son dakika… Osmanlı torunu başbakana büyük şok: Yolu kapattılar

İngiltere'de bugün Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya gelerek başbakanlık görevine başlaması beklenen Boris Johnson büyük bir şok yaşadı... Buckingham Sarayı'na kortejiyle giden Johnson'ın yolunu protestocular kapattı. Protestocuların, Greenpeace isimli örgütte görevli olduğu ortaya çıktı.

17:19 -
Haberler Dünya
Son dakika… Osmanlı torunu başbakana büyük şok: Yolu kapattılar

Theresa May’in istifasının ardından bugün Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe 2. Elizabeth’in görevlendirmesiyle İngiltere Başbakanı olmaya hazırlanan Boris Johnson şok yaşadı… Bir kortejle Buckingham Sarayı’na gitmek üzere yola çıkan Boris Johnson’ın otomobili önüne bir grup gösterici çıktı.

El ele tutuşarak yolu kapatan göstericiler güçlükle yoldan uzaklaştırılabildi. Yaşanan arbede sonrasında çevre örgütü Greenpeace konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Greenpeace İngiltere, “Yeni başbakana küresel ısınmayı durdurmak için bir yol haritası vermek istedik” açıklamasını yaptı.

Son güncelleme: android-time 17:26 24.07.2019
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