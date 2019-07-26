Son dakika… Osmanlı Torunu birdi, iki oldu: Eleştiriliyor ama…

Aslında Johnson’lar aileden siyasetçi. Baba Stanley Johnson, 1979-1984 arasında Muhafazakâr Parti’den vekillik yaptı. 23 Aralık 1971 doğumlu olan Jo Johnson da siyasette yeni bir isim sayılmaz.

2010’dan bu yana Parlamento’da bulunan Kardeş Johnson, 2013 yılında dönemin Başbakanı David Cameron tarafından Başbakanlık Politika Birimi Direktörlüğü’ne getirilmişti. Londra’daki Başbakanlık konutunda çalışan bu birimin görevi ise Başbakan’a doğrudan tavsiyelerde bulunmak.

Jo Johnson 2014’te ise Kabine İşleri Bakanlığı’na, sonraki yıl ise Üniversiteler, Bilim, Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Devlet Bakanlığı’na getirildi.

David Cameron’ın ardından Muhafazakâr Parti’nin başına geçen Theresa May’in gerçekleştirdiği 2018’deki Kabine revizyonunun ardından ise Ulaşımdan Sorumlu Devlet Bakanlığı’na getirildi.

Üniversite eğitimi sonrası Deutsche Bank’ta yatırım bankacılığı yapan ve sonrasında ağabeyi gibi gazeteci olan Jo Johnson, İngiltere’nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü Brexit müzakerelerini başarısız olmasının ardından Kasım 2018’de görevinden ayrıldı.

KARDEŞİNİ ATAMASINDAN DAHA ŞAŞIRTICI OLAN ŞEY…

Boris Johnson önceki gün açıkladığı Kabine’de kardeşine Ekonomi, Enerji ve Sanayi Stratejisinden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nı ve Eğitimden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nı teslim etti.

Boris Johnson’ın kardeşini bakan olarak ataması çok da şaşırtıcı değil. Zira, Jo Johnson zaten siyasetin tam ortasında ve önceki iki Başbakan döneminde de Kabine’de görev almış bir isim.

Burada merak konusu olan şey, sadece sekiz ay önce ikinci bir referandum kampanyası yürütmek için Kabine’den çekilen Kardeş Johnson’ın koyu bir Brexit’çi olan ağabeyi tarafından nasıl bu pozisyona getirildiği…

Boris Johnson, öyle ya da böyle 31 Ekim’de İngiltere’yi AB’den çıkarmaya kararlı. Kardeşi Joe ise anlaşmasız şekilde AB’den çıkışın İngiltere’ye ciddi zarar vereceği görüşünde…