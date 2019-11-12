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Son dakika… Otoyolda arbede: Polis sert müdahale etti

İspanya ve Fransa'yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunda tansiyon yükseldi... Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını isteyen "Demokratik Tsunami" isimli göstericiler otoyolu kesme eylemi başlattı. Dün başlayan ve yarına kadar devam etmesi planlanan gösterilere polis bugün sert müdahale etti.

Sozcu.com.tr
10:57 -
Haberler Dünya
Son dakika… Otoyolda arbede: Polis sert müdahale etti

Katalonya’da bağımsızlık yanlısı radikal grup Demokratik Tsunami’nin dün başlayan eylemine bugün polis çok sert müdahale etti.

İspanya ve Fransa’yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi gerçekleştiren göstericiler İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplandı. Göstericilerin “barışçıl sivil itaatsizlik” olarak tanımladığı ve 3 gün sürmesi beklenen eyleme bugün polis çok sert müdahale etti.

Otoyolda oturma eylemi yapan göstericilere İspanyol polisi sert müdahale etti.

Katalonya’daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili asla müzakere masasına oturmayacağını açıklayan İspanya’daki merkezi hükümete atfen bazı eylemcilerin ellerinde “İspanya, otur ve konuş” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Göstericiler otoyola masalar kurup yiyecek ve içeceklerini yanlarına alırken polis bugün çok sert müdahale etti. Polis oturma eylemi yapan göstericilere biber gazı ile müdahale etti.

Fransa İspanya Polis son dakika
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