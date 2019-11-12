Son dakika… Otoyolda arbede: Polis sert müdahale etti

Katalonya’da bağımsızlık yanlısı radikal grup Demokratik Tsunami’nin dün başlayan eylemine bugün polis çok sert müdahale etti.

İspanya ve Fransa’yı birbirine bağlayan AP-7 otoyolunu kesme eylemi gerçekleştiren göstericiler İspanya tarafındaki La Jonquera sınırında toplandı. Göstericilerin “barışçıl sivil itaatsizlik” olarak tanımladığı ve 3 gün sürmesi beklenen eyleme bugün polis çok sert müdahale etti.

Katalonya’daki bağımsızlık girişimleriyle ilgili asla müzakere masasına oturmayacağını açıklayan İspanya’daki merkezi hükümete atfen bazı eylemcilerin ellerinde “İspanya, otur ve konuş” yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Göstericiler otoyola masalar kurup yiyecek ve içeceklerini yanlarına alırken polis bugün çok sert müdahale etti. Polis oturma eylemi yapan göstericilere biber gazı ile müdahale etti.