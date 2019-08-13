Son dakika… Özerk Yönetim tarihinin en zor günlerini yaşıyor

Suçluların ana kara Çin dahil Tavyvan ve Makao’ya iadesini kolaylaştırılan ve sonradan askıya alınan yasa tasarısı nedeniyle başlayan ve ilerleyen süreçte demokrasi yanlısı bir harekete evrilen eylemler 10 haftadır sürüyor.

Hong Kong Özerk Yönetim Lideri Carrie Lam, bugün düzenlediği basın toplantısıyla göstericilere “kenti uçuruma atmayın” çağrısı yaptı. Şehrin tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldığını savunan Lam, şiddetin Hong Kong’u “dönüşü olmayan bir yola sokacağı” yolunda telkinde bulundu.

Basın mensupları toplantı sırasında Lam’a zor anlar yaşattı; soruların etrafından dolaşmaya çalışan Lam’ın sözleri sık sık gazeteciler tarafından kesildi.

Göstericilere “farklılıklarınızı bir tarafa bırakın” çağrısı yapan Lam’ın toplantı esnasında gözyaşlarını zor tuttuğu görüldü. Lam, “Bir dakika düşünün, kentimize bakın, gerçekten şehri uçuruma itmek istiyor musunuz” ifadelerini kullandı.

Carrie Lam, göstericilerin ana talepleri arasında yer alan sınırdışı yasasını tamamen geri çekilmesi konusunda bağımsızlığa sahip olup olmadığı yolundaki bir soruya yanıt vermekten kaçındı.

POLİSİN MÜDAHALESİNİ SAVUNDU

Hong’un en üst düzey yöneticisi olan Lam, göstericilere sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerini ise “aşırı zor şartlarda çalışıyorlar” diyerek savundu.

Lam, polis müdahaleleriyle ilgili kararların kendisi gibi bir insan tarafından verildiğini söyleyerek, “Anlık muhakemelerde bulunmak durumundalardı” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hong Kong Havalimanı İdaresi, “Mümkün mertebe en kısa süre içinde havalimanındaki işlemleri normale döndürmek üzere partnerlerimizle çalışıyoruz” açıklaması yaptı. Yerel yöneticiler, uçuşların başladığını fakat bugün devam etmesi planlanan gösteriler nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceğini duyurdu.

İngiliz Reuters haber ajansı, cuma günü eyleme başlayan göstericilerin çocuğunun havalimanını terk ettiğini ve bu sabah itibarıyla havalimanında sadece yaklaşık 50 protestocunun olduğunu bildirdi.

Hong Kong basınından Sing Tao Daily gazetesinin haberine göre; Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda dün iptal edilen uçuşların sayısı 200'ü geçti.

Havalimanının geliş kısmında cuma günü oturma eylemi şeklinde başlayan protestolar dün gidiş kısımında da yapılmaya başlanmıştı.

Göstericilerin sayısının giderek artması, yolcuların check-in ve varış işlemlerini tamamlamasını yavaşlatmış ve daha sonra tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Dünyanın en işlek havalimanlarından biri olan Hong Kong Uluslararası Hava Limanı'nda günlük bin civarı uçuş yapılırken, havalimanı yıllık ortalama 75 milyon yolcuya hizmet veriyor.

ÇİN ‘TERÖRİZM’ OLARAK NİTELENDİRİYOR

Bu arada, göstericilerin eylemleri barışçıl şekilde devam ederken, Çin yönetimi protestoları “terörizm” olarak nitelendirerek kınamıştı.

Pekin’deki Hong Kong ve Macau İlişkileri Ofisi’nin sözcüsü Yang Guang pazartesi günü, “Protestocular son günlerde sıklıkla polise saldırmak için çok tehlikeli yöntemler kullanıyor, terörizmin filizlendiği ciddi suçlar işliyorlar” dedi.

Hong Kong’daki bazı uzmanlar, Pekin’den gelen bu açıklamanın terörle mücadele yasalarının devreye sokulabileceğine dair bir işaret olabileceğini söylüyorlar.