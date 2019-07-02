Son dakika… Göstericiler Meclis’i bastı, Özerk Yönetim’den sert tepki

Parlamento’nun etrafını çevirip sonrasında binanın camdan yapılan cephesini kırarak içeri giren göstericiler, Hong Kong armasını tahrip etti, duvarlara sloganlar yazdı ve mobilyaları dağıttı.

Gece yarısı plastik kasklarla ellerinde şemsiyelerini sallayan göstericiler, polisin müdahalesiyle geri çekildi. Güvenlik güçleri, göstericilerin kurduğu barikatları hızla temizledi. Bir saat içinde Parlamento binasının etrafındaki sokaklarda yalnızca basın mensupları ve polisler kaldı.

Hong Kong Özerk Yönetimi Lideri Carrie Lam, sabaha karşı yaptığı açıklamada, şiddet kullanan göstericileri kınadı. Beraberinde Emniyet Müdürü Lo Wai-Chung ile basın mensuplarının karşısına geçen Lam, yaşananların “gerçekten üzücü olduğunu ve birçok insanı şoke ettiğini” söyledi.

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Aşırı gergin geçen basın toplantısında Lam, “Umuyorum ki toplum genel olarak, gördüğümüz bu şiddet eylemlerini kınama hakkımız olduğu konusunda bizimle hemfikir olacaktır ve umuyorum toplum bir an önce normale dönecektir” dedi.