Son dakika… Pakistan başbakanı, Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşıp resmen duyurdu

Pakistan Başbakanı İmran Han, resmi sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la çekilmiş fotoğrafını paylaşarak iki mesaj yazdı. İngilizce ve Urduca yazılan mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de yer alıyor. Türkiye saati ile sabaha karşı paylaşılan mesajda Han, üç ülkenin ortaklaşa kuracağı televizyon kanalının BBC gibi yayın yapacağını yazdı.

Han mesajında, “BBC benzeri bir İngilizce televizyon kanalı kurmaya karar verdiğimiz toplantıda. Bu kanal Müslümanların sorunlarını göstermenin yanı sıra İslamofobiyle de mücadele edecek” dedi.

Han daha önce de “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mahathir ve ben bugün üç ülkenin ortak kuracağı İngilizce yayın yapan televizyon kanalı ile ilgili toplantı yaptık. Kanal, İslamofobinin sebep olduğu zorlukları gözler önüne serecek ve kutsal dinimiz İslam’ı koruyacağız” demişti.

Geçen hafta gerçekleşen Birleşmiş Millerler Genel Kurulu’nda söz alan Han, İslamofobiyi gündeme getirmiş ve bu konuda ülkelerin elinden geleni yapmasını istemişti.