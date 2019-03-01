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Son Dakika… Pakistan, Hintli pilotu serbest bıraktı

Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman’ı serbest bıraktı.

19:44 -
Haberler Dünya

Pakistan ile Hindistan arasındaki krizde tansiyon düşüyor. Pakistan, Çarşamba günü ihtilaflı Keşmir bölgesi yakınlarında düşürdüğü Hint savaş uçağının pilotu Abhinandan Varthaman'ı serbest bıraktı. İki ülke arasındaki Wagah sınır kapısında gerçekleşen iade töreninde Varthaman evrak işlerinin tamamlanmasından sonra kendi ülkesinin yetkililerine teslim edildi. Varthaman'ın sivil kıyafetler içerisinde Hindistan'a teslim edilmesi ise dikkat çekti.

FOTO:DHA

Hindistan, 26 Şubat’ta Keşmir Kontrol Hattı’nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü kamplarına hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. Pakistan tarafı ise sınır ihlalini kınayarak ikinci bir ihlal olduğunda karşılık vereceklerini açıkladı.

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Çarşamba günü yine Hindistan sınırı ihlal etmiş, Pakistan da 2 Hint uçağını düşürmüş Hint pilot Abhinandan Varthaman'ı esir almıştı. Pakistan Başbakanı Imran Khan'da “iyi niyet göstergesi” olarak pilotu serbest bırakacaklarını açıklamıştı.

İHA

 

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Son güncelleme: android-time 20:38 01.03.2019
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