Son dakika… Pakistan: O pilotu jest olarak bırakacağız

Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimde yumuşama sinyali geldi… Son aylarda yükselen tansiyon önceki gün Hindistan ve Pakistan’ın karşılıklı olarak hava sahasına girmesi sonrasında neredeyse bir savaşa dönmüştü… Pakistan dün hava sahasına giren Hindistan’a ait 2 uçağı düşürmüş ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurmuştu. Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün yayınlanan videoda ise isminin Abhinandan olduğunu belirten pilot Pakistan'ın kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söylemişti.

Bugün Pakistan’dan barış ve ilişkileri iyileştirmek için bir adım geldi… Pakistan Başbakanı Imran Han, “Hint pilotu yarın ‘barış jesti’ olarak serbest bırakacağız’ açıklamasını yaptı. Dün de iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için ‘oturup konuşulması’ gerektiğini söyleyen Han’ın kabinesinde dışişleri bakanı olarak görev alan Shah Mahmood Qureshi, Hindistan’la yaşanan gerilimi azaltmak adına dün alıkonulan pilotu iade etmeye hazır olduklarını açıkladı.