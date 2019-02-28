Nükleer gerilim tırmanıyor! Fotoğraf yayınlandı ortalık karıştı… | Son dakika haberleri

Nükleer savaşın ayak sesleri dün duyulmuştu… Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır bitmek bilmeyen Keşmir krizi dün resmen patladı… Hindistan ve Pakistan’a ait jetler vuruldu, bir pilot yakalandı. İşte Pakistan, Hindistan’ın düşen uçağından sağ çıkarılan ve gözaltına alınan pilotun görüntülerini yayınladı. Yüzünün kanlı olduğu görülen pilotun görüntüleri, Pakistan Enformasyon Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Hindistan ise görüntülerin paylaşılması ile ilgili, “yaralı bir personelin etik olmayan şekilde teşhiri” ifadesiyle tepkisini ortaya koydu. Hint yetkililer, Filo Komutanı olduğu belirtilen Abhinandan isimli pilotun “operasyonda kayboldu” şeklinde kayıtlara geçtiğini açıkladı. 1971’den bu yana iki ülke ilk kez karşılıklı olarak birbirlerinin hava sahasına girerek hava operasyonları düzenlerken, karadan da karşılıklı olarak topçu ateşi açılıyor.

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Esir pilotla ilgili Enformasyon Bakanlığı tarafından yayınlanan bir başka görüntüde, Abhinandan isimli pilot, göreviyle ilgili bir soruya “Bunu size söyleyemem” yanıtı veriyor. Pakistan Silahlı Kuvvetleri sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, pilota “askeri etik kuralları çerçevesinde muamele edildiğini” söyledi. Hint pilotu gözaltına almasının ardından konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’a diyalog çağrısında bulundu. Hindistan ile görüşme çağırısında bulunan Han, “nükleer silahlara sahip iki ülke arasında” tırmanan gerilimin azaltılması için ‘aklıselimin galip gelmesini umduğunu’ ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise olayla ilgili henüz kamuoyu önünde bir açıklama yapmadı. Ülke medyasında, Modi’nin güvenlik ve istihbarat yetkilileri ile görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler yer aldı. Yaşanan gerilimle ilgili Hindistan’dan yapılan en üst düzey açıklamada, Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, ülkesinin “sorumlu ve sınırlı” hareket edeceğini duyurdu. Swaraj, Çin’de Rus ve Çinli meslektaşları ile yaptığı görüşme sonrası, “Hindistan durumun daha da gerginleştiğini görmek istemiyor” dedi.

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DÜN SAVAŞIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLMÜŞTÜ

14 Şubat Perşembe: Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölümünde bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlendi. Saldırılarda en az 40 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı Keşmir’in Pakistan’a bağlanması için mücadele verdiğini söyleyen cihatçı örgüt Ceyşi Muhammed üstlendi.

15 Şubat Cuma: Hindistan hükümeti, saldırılardan Ceyşi Muhammed’i sorumlu tutsa da Pakistan’ı da örgütü engellememekle suçladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, “Terörist gruplara ve onların efendilerine sesleniyorum. Büyük bir hata yaptılar. Çok ağır bir bedel ödeyecekler” dedi.

26 Şubat Salı: Hindistan Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, Pakistan hava sahasına girerek Balakot bölgesinde hava operasyonu düzenledi. Hindistan, operasyonlarda çok sayıda Ceyşi Muhammed militanının öldürüldüğünü söylese de Pakistan can kaybı yaşanmadığını iddia etti ve Hindistan’ın düşmanca yaklaşımına yanıt verileceğini belirtti.

27 Şubat Çarşamba: Hindistan ve Pakistan’a ait savaş uçakları önce Keşmir’in Hindistan kontrolündeki bölgesinde, ardından da Pakistan kontrolündeki tarafında karşı karşıya geldi. Pakistan iki Hint savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir pilotun yakalandığını söyledi. Hindistan ise bir uçağın düştüğünü teyit etti ancak olayın Pakistan uçakları ile girilen çatışma sonucu yaşandığı iddialarına dair bir açıklama yapmadı. Hindistan iki pilotunun yanı sıra bir de sivilin öldüğünü belirtti.