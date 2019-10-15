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Son dakika… Pence, perşembe günü Erdoğan ile görüşecek!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Çarşamba günü Ankara'ya geleceği belirtildi.

22:45 -
Haberler Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarını durdurması için yarın Başkan Yardımcısı Pence’i Türkiye’ye gönderecek.

Pence, perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek Suriye’deki operasyonların durdurulmasını isteyecek.

ABD ile Türkiye arasında anlaşma sağlanırsa Başkan Yardımcısı Pence, önceki gün Türkiye’ye uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıklayabilecek.

Beyaz Saray yetkililerinin verdiği bilgilere göre Pence ile birlikte Türkiye’ye Dışişleri Bakanı Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de gelecek.

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Son güncelleme: 23:51 15.10.2019
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