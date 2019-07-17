Pencerede seks yaparken 9’uncu kattan düştüler

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; dehşete düşüren olay, 5 Temmuz gecesi yaşandı. Komşular, o gece St. Petersburg’daki yüksek katlı binanın dokuzuncu katında çılgın bir parti verildiğini öne sürdü.

30 yaşında olduğu öğrenilen kadın apartmanın zemininde bulundu. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, talihsiz kadının kafa üstü asfalta çakıldığı ve olay yerinde feci şekilde can verdiği yazıldı. 29 yaşındaki erkeğin ise kadının üstüne düşerek kurtulduğu öne sürüldü.

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Görgü tanıkları, çiftin düştüğü dokuzuncu kattan aşağı önce bir televizyonun atıldığını anlattı. İnanılması güç iddiaya göre; yarı çıplak haldeki adam, yerden kalkarak partiye döndü.

İlk haberlerde kadının apartmandan atılan televizyonun üstüne düşmesi sonucu öldüğü yazılırken, olay yerinden çekilen görüntüler, kadının belden aşağısının çıplak olduğunu ortaya koydu.

St. Petersburg polisi, görgü tanıklarıyla görüştükten sonra, çiftin çılgın parti sırasında pencere pervazında seks yaparken düştüğü sonucuna vardı.

Çift düşerken dairede iki erkeğin daha bulunduğu belirtilirken fakat onların olayla ilgilerinin olmadığını düşünülüyor. Rus polisi cinayet soruşturması başlattı.