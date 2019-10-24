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Penislerini yemek için ayıları öldüren adam yakayı ele verdi

Hindistan'da ayıları penislerini yemek için öldüren ve yasadışı kaplan avlayan kişi altı yıl sonra yakalandı.

Sozcu.com.tr
14:56 -
Haberler Dünya
Penislerini yemek için ayıları öldüren adam yakayı ele verdi

Yetkililer, farklı isimler kullanarak saklandığı anlaşılan Yarlen adlı adamın hayvan cinsel organı yediğinde libidonun arttığına inanan bir kabileye mensup olduğunu açıkladı.

Euronews’ün haberine göre; Madhya Pradesh Orman Departmanı, Yarlen’i yakalamak için 2013 yılında özel bir birim kurdu.

Times of India gazetesi Yarlen’in polise bir çok ayı ve kaplan öldürdüğünü itiraf ettiğini yazdı.

Bir yetkili, Yarlen’in bu hayvanları ayıların safra kesesinin özel güçleri olduğuna inanan bazı Hindistanlı işadamları için de öldürdüğünü söyledi.

Yarlen’in üyesi olduğu belirtilen Pardhi-Behelia kabilesi Madhya Pradesh ormanlarında avlanarak yaşıyor. Bu kabile ayı penisinin afrodizyak etkisi olduğuna inanıyor.

Hindistan’da vahşi hayvanların avlanması yasak. Yarlen’in ülkedeki yasa dışı kaplan avlanması ve ticareti şebekesinde önemli bir yeri olduğu da düşünülüyor.

Hindistan dünya kaplan nüfusunun yüzde 75’inden fazlasına ev sahipliği yapıyor.

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Son güncelleme: 14:57 24.10.2019
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