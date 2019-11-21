Pentagon, ‘asker çekme’ iddialarına yanıt verdi

Güney Kore basınında yer alan, “ABD Kore Yarımadası’ndaki askerlerini” çekiyor iddiasına ABD Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, “Chosun Ilbo gazetesinin haberinde kesinlikle doğruluk payı yoktur” diyerek Kore Yarımadası’ndaki askerlerin çekilmesi ile ilgili iddiaları yalanladı.

Hoffman, “Savunma Bakanı Esper, geçen hafta Güney Kore’deydi ve orada sıklıkla Güney Kore’ye ve halkına olan yükümlülüklerinden bahsetti. Bu tür gazete haberleri tehlikeli ve tek kaynaktan alındığı için sorumsuzca hatalara sebep oluyor” dedi.