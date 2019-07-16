Son dakika… Pentagon ikinci kez iptal etti: Kritik S-400 gelişmesi

ABD ile Türkiye arasında gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… ABD Savunma Bakanlığı tarafından önceki gün yapılması planlanan S-400 açıklamasının kısa bir süre sonra iptal edildiği ortaya çıktı.

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Savunma sanayi ve teknolojileri üzerine yayın yapan ABD merkezli ‘Breaking Defence’ adlı elektronik dergide görev alan ve eskiden Foreign Policy’de çalışan gazeteci Paul McLeary, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

McLeary, “İnanılmaz. İkinci kez, Pentagon Türkiye ve S-400’lerle ilgili bir brifingi iptal etti. Açıklama duyurulduktan 30 dakika sonra iptal edildi. İşler iyi gitmiyor” dedi.