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Son dakika… Pentagon ikinci kez iptal etti: Kritik S-400 gelişmesi

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılması planlanan S-400 toplantısıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı... Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda dün yapılması beklenen açıklamanın ikinci kez iptal edildiği belirtildi. ABD'li gazeteci Paul McLeary, "Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. Önce açıklama yapılacağını duyurdular, 30 dakika sonra da iptal ettiler. İşler hiç iyi gitmiyor" yorumunu yaptı.

12:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Pentagon ikinci kez iptal etti: Kritik S-400 gelişmesi

ABD ile Türkiye arasında gerilime sebep olan S-400 hava savunma sistemi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı… ABD Savunma Bakanlığı tarafından önceki gün yapılması planlanan S-400 açıklamasının kısa bir süre sonra iptal edildiği ortaya çıktı.

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Savunma sanayi ve teknolojileri üzerine yayın yapan ABD merkezli ‘Breaking Defence’ adlı elektronik dergide görev alan ve eskiden Foreign Policy’de çalışan gazeteci Paul McLeary, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

McLeary, “İnanılmaz. İkinci kez, Pentagon Türkiye ve S-400’lerle ilgili bir brifingi iptal etti. Açıklama duyurulduktan 30 dakika sonra iptal edildi. İşler iyi gitmiyor” dedi.

Son güncelleme: android-time 13:06 16.07.2019
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