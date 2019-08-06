Son dakika… Pentagon’dan flaş Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Japonya seyahatinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esper, geçen hafta gündeme gelen Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine askeri müdahale ihtimali hakkında konuştu. Esper, “Suriye’nin kuzeyine yapılacak tek taraflı herhangi bir operasyon kabul edilemez. Ankara ile anlaşmaya varmayı umuyoruz” ifadesini kullandı.

Omurgasını terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ni de savunan Esper, “Burada yapacağımız bu durumu engellemek. ABD, Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri’nin Suriye’nin kuzeyiyle ilgili karşılıklı çıkarlarına zarar vermeyi engelleyeceğiz” dedi.

Detaylar geliyor…