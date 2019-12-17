Son dakika… Pervez Müşerref idama mahkûm edildi

Askeri darbe ile 1999’da iktidara gelen Müşerref, 2007 yılında anayasaya aykırı şekilde olağanüstü hâl ilan ettiği için ‘vatana ihanet’le suçlanıyordu.

Peşaver Yüksek Mahkemesi Başkanı Yargıç Wakar Ahmed Seth’in başkanlığındaki üç hakimden oluşan özel mahkeme, 2008 yılında devlet başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalan Müşerref’i suçlu bularak, idama mahkûm etti.

Yargılama Dubai’de yaşayan 76 yaşındaki Pervez Müşerref’in gıyabında yapıldı.

Pervez Müşerref, babasının Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevi nedeniyle ailesiyle birlikte henüz altı yaşındayken Ankara’ya geldi.

Uzun yıllar Türkiye’de yaşayan ve ileri derecede Türkçe bilen Müşerref, 1957’de Pakistan’a döndü.

1961’de Pakistan Askeri Akademisi’ne başlayan Müşerref, Pakistan Ulusal Savunma Koleji’nde okudu ve İngiltere Kraliyet Savunma Bilimleri Koleji’nden mezun oldu.