Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Plajda seks yaparken yakalandılar, polise bile aldırmadılar

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Marco Island kentinde bir çift, plajda seks yaparken polise yakalandı. Yerel medyaya yansıyan haberlere göre; Nichole Garbinski ve Tyler Qualls, ihbar üzerine bölgeye gelen güvenlik güçlerine bile aldırmadı.

Sozcu.com.tr
08:51 -
Haberler Dünya
Plajda seks yaparken yakalandılar, polise bile aldırmadılar

Marco Island polisinin hazırladığı tutanağa göre; telefonla gelen bir ihbar üzerine güvenlik güçleri plaja sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis memurları, sahil geçidinin karşısında iki kişiyi yerde yatarken buldu.

Tutanakta, kimlikleri Nichole Garbinski (18) ve Tyler Qualls (24) olarak tespit edilen çiftin oral seks yaptığı ve genç kadının yarı çıplak olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLisede taciz skandalıLisede taciz skandalı

Polisin Garbinski’ye durmasını emrettiği ve genç kadının sevgilisi onu durdurana kadar oral sekse devam ettiği de rapora yansıyan bilgiler arasında.

Garbinski ve Qualls’ın gözaltına alındığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERDükkân 'farelerini' çırılçıplak soyup dövdülerDükkân 'farelerini' çırılçıplak soyup dövdüler
Son güncelleme: android-time 09:04 31.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more