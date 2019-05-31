Plajda seks yaparken yakalandılar, polise bile aldırmadılar

Marco Island polisinin hazırladığı tutanağa göre; telefonla gelen bir ihbar üzerine güvenlik güçleri plaja sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis memurları, sahil geçidinin karşısında iki kişiyi yerde yatarken buldu.

Tutanakta, kimlikleri Nichole Garbinski (18) ve Tyler Qualls (24) olarak tespit edilen çiftin oral seks yaptığı ve genç kadının yarı çıplak olduğu belirtildi.

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Polisin Garbinski’ye durmasını emrettiği ve genç kadının sevgilisi onu durdurana kadar oral sekse devam ettiği de rapora yansıyan bilgiler arasında.

Garbinski ve Qualls’ın gözaltına alındığı öğrenildi.