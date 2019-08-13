Son dakika… Plastik poşetleri tamamen yasaklıyorlar

Çevre Bakanı Svenja Schulze plastik poşetlerin tamamen yasaklanacağını açıkladı. Schulze, kararın poşetlerin parayla satılması uygulamasının istedikleri sonucu vermemesi üzerine alındığını söyledi.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ülkede plastik poşet kullanımının 2015’ten bu yana yüzde 64 oranında azaldığı belirtiliyor.

Svenja Schulze paralı poşet uygulamasının plastik kullanımını “yeterince azalttığını ancak bunun arzu etikleri bir sonuç olmadığını” belirterek “Amacımız kullanıp atan bir toplum olmayı bırakmak ve daha az plastik kullanmak” dedi.

Çevre Bakanı, uygulamanın ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi.

TÜRKİYE’DE DE CİDDİ ORANDA AZALDI

Türkiye’de yılbaşında paralı hale getirilen plastik poşetlerin kullanımının yüzde 70 oranında azaldığı ifade ediliyor.

İngiltere’de de plastik poşetler 2015’ten beri bu yana paralı. Poşetler 5 peni’ye (yaklaşık 33 kuruş) satılıyor. Uygulamanın plastik poşet kullanımını yüzde 90 azalttığı belirtiliyor. Plastik poşetlerin fiyatı 2020’den itibaren iki katına çıkarılacak.

Avrupa Birliği genelinde pipet, çatal ve kaşık gibi tek kullanımlık plastik ürünlerin 2021’den itibaren yasaklanması planlanıyor.