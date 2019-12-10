Son dakika… Polonya’dan Hulusi Akar’a savunma planı yanıtı

Son yılların en gerilimli NATO Zirvesi geçen hafta İngiltere’nin başkenti Londra’da tamamlandı. Fakat zirvenin yankıları hissedilmeye devam ediyor… Zirve öncesinde Ankara’nın, “YPG terör örgütü olarak tanınsın yoksa Baltık ve Polonya Savunma Planı’nı kabul etmeyiz” restine rağmen bu planı kabul etmesi sonrasında peş peşe açıklamalar geliyor…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu zirveden sonra Türkiye’nin taviz vermediğini söyleyerek, “YPG/PYD/PKK’nın tehdit olarak nitelendiği bizim plan yayımlanmadan onların Baltık planı da kesinlikle yayımlanmayacak” demişti. Bu açıklamadan sonra dün de Savunma Bakanı Hulusi Akar, “NATO ortamında ülkemizin hak ve menfaatlerine ilişkin birtakım iddialar ortaya koyduğumuzda bu, NATO’ya karşı bir tavır olarak algılanmamalı. NATO, Türkiye ile daha güçlü ve daha anlamlıdır. Türkiye’nin sorgulanması anlamsızdır” ifadesini kullanmıştı.

“GERİ DÖNÜŞ OLMAZ”

Dün ise Polonya’dan kritik bir açıklama geldi. Polonya Cumhurbaşkanı Danışmanı Krzysztof Szczerski, Türkiye’nin Polonya ve Baltık ülkeleri için öngörülen savunma planını kabul ettiğini ve bundan geri dönüş olmayacağını söyledi. Çavuşoğlu’nun sözlerine atıfta bulunan Polonyalı yetkili, “NATO zirvesinden alınan karardan geri dönüş olamaz. Hem Polonya-Baltık ülkelere hem de Türkiye için savunma planları için karar alındı, şimdi de bu planların uygulamasını bekliyoruz. Bu bir askeri mesele” ifadelerini kullandı.