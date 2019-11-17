Son dakika… Prens reşit olmayan kızla cinsel ilişkiye girdiğini reddetti

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Prens Andrew, 17 yaşındayken kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini öne süren Virginia Giuffre’ın iddialarını reddetti.

Virginia Giuffre, yargılanmayı beklerken cezaevinde intihar eden 66 yaşındaki Epstein’ın kurbanlarından biri olduğunu savunuyor.

İngiltere tahtının sekizinci sıradaki varisi 59 yaşındaki Andrew, birkaç aydır Amerikalı bankacı ve iş adamı Epstein ile bağlantıları nedeniyle suçlanıyordu.

O FOTOĞRAF SORULUNCA…

Virginia Giuffre (o dönemde Virginia Roberts), 2001-2002 arasında henüz 17 yaşındayken, Londra, New York ve ABD Virjin Adaları’nda Epstein’ın şahsına ait bir adada, Prens Andrew ile cinsel ilişkiye girmeye zorlandığını öne sürüyor.

BBC Newsnight programından Emily Maitlis’e konuşan Andrew, “Bu yaşanmadı. Size kesinlikle, kati surette söyleyebilirim ki bu yaşanmadı. Bu hanımla bir buluşma olduğunu bile hatırlamıyorum” dedi.

Giufrre ile Ghislaine Maxwell’in evinde çekilen fotoğrafı sorulduğunda Andrew, “Kesinlikle hatırlamıyorum. Yaptığımız araştırmalar fotoğrafın sahte olup olmadığını kanıtlayamadı, zira o, bir fotoğrafın fotoğrafının fotoğrafı” ifadelerini kullandı.

BEATRICE’I PİZZACIYA GÖTÜRMÜŞ

Giufrre ile zorla ilişkiye girdiği iddia edilen gün çocuklarıyla birlikte olduğunu savunan Prens Andrew, o gün kızı Beatrice’i bir parti için Woking’deki Pizza Express’e gördüğünü belirtti.

Andrew, “Sanıyorum öğleden sonra 4 ya da 5 gibiydi. Çünkü Düşes dışarıdaydı. Ailemizde basit bir kuralımız vardır. Biri dışarıdıysa biri içeride olmak zorunda” dedi.

O günü nasıl bu kadar net hatırladığı sorulduğunda ise York Dükü şu yanıtı verdi: “Çünkü Woking’deki Pizza Express’e gitmek benim için sıra dışı bir şeydir.”