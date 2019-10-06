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Son dakika… Protestoların pençesindeki Komşu’da flaş gelişme…

Ay başından bu yana işsizlik, yolsuzluk ve yetersiz kamu hizmetleri nedeniyle protesto gösterileriyle çalkalanan Irak'ta sıcak gelişme... Bağdat Valisi Felah el-Cezairi'nin vilayet meclisi tarafından görevden alındığı belirtildi. Bir diğer iddiaya göre ise Vali Cezairi istifa etti.

Sozcu.com.tr
15:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Protestoların pençesindeki Komşu’da flaş gelişme…

Irak’ta salı günü başkent Bağdat ve güney vilayetlerde başlayan protesto gösterilerinde ölü sayısı 100’ü aştı.

Herhangi bir lideri olmayan gösteriler, nüfusun büyük oranda Şii olduğu güney bölgelerde eşzamanlı başladı ve hızla yayıldı.

Irak, dünyanın en geniş petrol rezervine sahip dördüncü ülkesi. Dünya Bankası’nın rakamlarına göre; 2014’te 40 milyonluk ülke nüfusunun yüzde 22.5’i günde 1.40 doların altında bir rakamla yaşıyordu.

İşsizlik geçen yıl yüzde 7.9 olarak belirlendi, bu oran gençlerde iki katına çıkıyor. Ülkede çalışma çağındaki nüfusun yüzde 17’si işsiz.

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Irak istifa protesto son dakika yolsuzluk
Son güncelleme: 15:53 06.10.2019
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