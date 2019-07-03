Son dakika… Putin dünyayı korkutan gelişmenin altına imzayı attı

ABD ile Rusya arasında büyük bir krize sebep olan konulardan biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nda (INF) sıcak bir gelişme yaşandı… Rusya, geçtiğimiz dönemde ABD’nin tek taraflı olarak çekildiği INF’yi askıya aldı.

Washington ve NATO’nun itirazlarına rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1987’de imzalanan anlaşmayı resmen askıya alan kanuna imza attı.

ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında 1987’de imzalanan anlaşma kapsamında menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin Avrupa’da konuşlandırılması yasaklanmıştı.