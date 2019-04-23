Son dakika… Putin-Kim görüşmesinin tarihi belli oldu

ABD ile nükleer görüşmelerini sonlandırma noktasına gelen Kuzey Kore’nin Rusya’yla sıcak teması artıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un görüşmesi merakla beklenirken, tarihi zirvenin günü de belli oldu.

Kremlin’den bugün yapılan açıklamaya göre iki lider 25 Nisan’da Rusya’nın Vladivostok şehrinde bir araya gelecek.

Açıklamada, Kim’in Rusya’ya yapacağı ziyaretin Kore Yarımadası’ndaki tansiyonu düşürmeye imkan sağlayacağı belirtilirken, iki liderin bölgenin nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik politik ve diplomatik çabaları ele alacağı vurgulandı.

Öte yandan Moskova’nın, ABD ile Kuzey Kore’nin iletişim halinde kalmasının önemine dikkat çektiği de ifade edildi.