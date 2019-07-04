Son dakika… Putin’den ABD’ye flaş çağrı

Putin, İtalyan Il Corriere della Sera gazetesiyle yaptığı söyleşide, “Silahsızlanma alanında somut önlemlere ulaşmanın uluslararası istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünüyorum. Rusya bunu yapmak için siyasi isteğe sahip. Şimdi karar vermek ABD’ye kaldı” dedi.

Bugün Papa Francis ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek olan Putin, bu meseleleri Haziran sonunda Japonya’da yapılan G20 zirvesi kapsamında Trump’la görüştüğünü söyledi.

Putin, “Washington’un son zamanlarda Rusya ile geniş bir stratejik gündeme ilişkin diyaloğu artırmayı düşünmeye başladığı görülüyor” dedi.

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Putin’in açıklamaları, dün Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından Rusya’yı çıkaran kararnameye imzalamasının hemen ardından geldi.

ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında 1987'de imzalanan anlaşma kapsamında menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin Avrupa'da konuşlandırılması yasaklanmıştı.

İlk olarak ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın ihlâl ettiğini savunarak anlaşmadan çekilme kararı almıştı.