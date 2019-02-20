Son dakika… Putin’den ABD’ye gözdağı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin yakınlarında yer alan Gostiniy Dvor binasında yıllık Federal Meclis ve ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Putin, “ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nı (INF) bariz bir biçimde ihlal etti. ABD’nin Avrupa’ya füze sistemleri konuşlandırması halinde biz de buna karşı aynı şekilde önlemler alacağız. Yeni silahlar geliştirmeye devam ediyoruz” mesajını verdi.

Rusya lideri, “ABD’nin INF anlaşmasından çekilmesi, bu dönemin en önemli gelişmelerinden biri. ABD’nin aksine, Rusya hep bu anlaşmayı ihlal eden silahlar geliştirmediğini vurguladı. ABD anlaşmadan geri çekilmesi hakkında dürüst davranmadı. ‘Anlaşmadan çekileceğiz çünkü çekilmek istiyoruz’ deseler daha dürüst davranmış olacaklardı. Amerikalılar INF anlaşmasının şartlarını çeşitli şekillerde ihlal ediyordu. Doğu Avrupa’ya Tomahawk füzeleri fırlatabilen araçlar konuşlandırmaları ve silah denemelerinde hedef olarak orta menzilli füzeler kullanmaları bunun örneklerinden bazıları” açıklamasını yaptı.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve ABD arasında nükleer savaş tehdidini azaltmaya dönük atılmış en önemli adımlardan biri olan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) askıya alınmıştı.