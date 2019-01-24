Son dakika… Putin’den flaş Venezuela açıklaması!

Kremlin Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Venezuela’da yaşanan son gelişmelerin ardından Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede Putin, Venezuela’da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, “Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir.” ifadesini kullandı.

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Tarafların, Rusya ve Venezuela arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri görüşmede Putin, “Sorunların çözümüne, anayasal çerçevede ve Venezuela toplumu nezdinde barışçıl uzlaşıyla ulaşılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.

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ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido’yu ülkenin “geçici devlet başkanı” olarak tanıdığını duyurmuştu.AA