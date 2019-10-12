Son dakika… Putin’den flaş çıkış: Suriye tüm yabancı askerlerden arındırılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Russia Today (RT), El-Arabiya ve Sky News Arabia televizyonlarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Putin, Suriye topraklarının yabancı askerlerin varlığından arındırılması gerektiğini söylerken, “Suriye topraklarında yasalara aykırı olarak bulunanlar bu bölgeyi terk etmeli ve bu tüm ülkeler için geçerli. Eğer Suriye'nin gelecekteki meşru yönetimi, ülkede Rus silahlı kuvvetlerinin bulunmasına gerek duymadığını açıklarsa, bu durum Rusya için de geçerli olacak” ifadelerini kullandı.